МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие сдались в плен после сброса листовок с агитационными материалами на их позиции на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.

"Военнослужащие расчетов БПЛА Южного военного округа на красноармейском направлении выполнили залистование позиций ВСУ агитационными материалами с инструкцией для украинских военнослужащих по сдаче в плен", - сказали в Минобороны, продемонстрировав видео со сдающимися военными ВСУ.

Российские военнослужащие в свою очередь отметили, что что сброс агитационных материалов позволяет украинским военным избежать бессмысленной гибели. "Летит птица, сбрасывает [листовки]. И у него надежда, что он не умрет через два часа, что он сможет выжить. И, соответственно, как итог, попадает в плен, где его кормят, поят, в шахматы играют с ним", - поделился военнослужащий по имени Евгений