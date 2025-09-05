"Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении

Боевую задачу выполнили военные группировки "Центр"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон и пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по укрепрайону и пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на красноармейском направлении. С помощью автоматизированной системы управления огнем военнослужащие произвели точный залп термобарическими снарядами на расстояние более 20 километров, уничтожив выявленные вражеские цели", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что корректировка огня осуществлялась операторами беспилотников группировки в режиме реального времени.