Военнослужащих награждал командир 90-й гвардейской танковой дивизии Герой России генерал-майор Александр Нилов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" получили государственные награды в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Государственные награды - медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени, а также нагрудные квалификационные знаки Вооруженных сил Российской Федерации "За штурм" вручили военнослужащим 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач на красноармейском направлении специальной военной операции", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что медали и квалификационные знаки стрелкам, командирам штурмовых подразделений и минометным расчетам вручил командир 90-й гвардейской танковой дивизии Герой России генерал-майор Александр Нилов.

В Минобороны также добавили, что военнослужащие соединения участвовали в освобождении Авдеевки, Украинска, Селидово и других населенных пунктов ЛНР и ДНР и продолжают самоотверженно выполнять все поставленные задачи.