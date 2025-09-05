Боевую задачу выполнили военнослужащие 1443-го мотострелкового полка Северной группировки войск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 1443-го мотострелкового полка Северной группировки войск минометами уничтожили опорные пункты, блиндажи, пехоту и минометы ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 82-мм минометов 1443-го мотострелкового полка группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в зависимости от поставленной задачи минометные расчеты могут вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление. Определение координат целей и корректировку ведут подразделения разведывательных БПЛА.