МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ в ходе учения ОДКБ "Взаимодействие-2025" продемонстрировали навыки штурма и зачистки опорного пункта противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках проведения совместного учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2025", проходящего в эти дни на полигоне "Лосвидо" в Республике Беларусь, военнослужащие российского контингента от Ивановского гвардейского соединения ВДВ продемонстрировали навыки штурма и зачистки опорного пункта условного противника", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что при проведении штурмовых действий десантники показали способы боевой работы, применяемые ВДВ при выполнении задач в ходе СВО и, в частности, при недавнем освобождении Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

В ведомстве подчеркнули, что при отработке штурма российские десантники продемонстрировали высокопрофессиональные навыки перемещения, прикрытия друг друга, ведения непрерывного огня и эвакуации раненых, а обстановка была максимально приближена к боевой. "В ходе отработки практических действий личный состав десантных подразделений в составе малых штурмовых групп на квадроциклах выдвинулся к опорному пункту условного противника и приступил к его зачистке. В ходе отработки учебно-боевой задачи обстановка была максимально приближена к боевой. Для этого широко применялись средства имитации: подрывы зарядов, нанесение ударов FPV-дронами и сбросы учебных боеприпасов с квадрокоптеров", - отметили в Минобороны.

В учениях "Взаимодействие-2025" принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано более 2 000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА.