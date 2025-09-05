Посты воздушного наблюдения уничтожили 55 БПЛА самолетного типа и 15 тяжелых квадрокоптеров, заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре наземных беспилотных платформы подвоза боеприпасов противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"[За сутки уничтожены] четыре наземных беспилотных платформы подвоза боеприпасов", - сказал Шаров.

Он добавил, что постами воздушного наблюдения и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 55 беспилотников самолетного типа, а также 15 тяжелых квадрокоптеров R-18. "Кроме того, вскрыто и уничтожено 47 пунктов управления беспилотной авиацией", - отметил пресс-офицер.