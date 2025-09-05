За сутки противник провел одну, безуспешную контратаку в районе Андреевки, после чего с потерями отошел на исходные позиции, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на сумское направление 22-й отдельный батальон спецназначения президентской бригады ВСУ, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит у Гуева. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В помощь к понесшему тяжелые потери 225-му отдельному штурмовому полку на сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон СпН президентской бригады ВС, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуева", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки на сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го ошп, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции.

Ранее о переброске 22-го батальона сообщалось в июле в связи со сложной обстановкой на сумском фронте.

По данным силовиков, после массовых потерь в начале 2023 года в Донбассе это подразделение ВСУ прославилось лишь своими военными преступлениями на купянском направлении. "Президентский спецназ" украинское командование использовало там как заградительный отряд, пытаясь остановить бегство 32-й отдельной механизированной бригады, прозванной по обе стороны фронта "бригадой дедов" из-за предпенсионного возраста большинства насильно мобилизованных украинцев.