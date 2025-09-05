Военный эксперт добавил, что противник также потерял 15 единиц техники

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие сутки более 100 раз ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ), дислоцированным на сватовско-кременском участке зоны специальной военной операции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев потерял более 150 солдат и 15 единиц различной военной техники.

По его словам, за минувшие сутки российские бойцы нанесли более 100 ударов по ВСУ, дислоцированным на сватовско-кременском участке

"Наши бойцы наносили удары по украинским позициям, сосредоточению вооружения и военной техники, личного состава, а также по выявленным пунктам временной дислокации и пунктам управления противника. По предварительным подсчетам, украинские боевики потеряли более 150 боевиков убитыми и ранеными, лишились около 5 единиц боевых бронированных машин, более 10 единиц автомобильной техники, пункта управления БПЛА и нескольких полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он.