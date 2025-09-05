Подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ за неделю в зоне действия группировки войск "Запад" составили свыше 1 680 военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1 680 военнослужащих, 2 танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы" - сказали в ведомстве.