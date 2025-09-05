ВСУ потеряли за неделю свыше 1 590 военных от действий группировки "Восток"

ВС РФ также уничтожили танк, 5 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 590 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 590 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них 5 западного производства", - говорится в сообщении военного ведомства.