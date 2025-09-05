ВСУ за неделю потеряли свыше 1 170 военных в зоне группировки "Север"

Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 170 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1 170 военнослужащих, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.