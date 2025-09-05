Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в Сумской области

ВС РФ поразили живую силу и технику танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка нацгвардии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ улучшили тактическое положение в Сумской области за минувшую неделю.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ", - говорится в сообщении.