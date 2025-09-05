Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 450 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 2 механизированных, горно-штурмовой бригад, 3 бригад береговой обороны ВСУ, 3 бригад теробороны и полка Нацгвардии. Противник потерял более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей и 7 артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.