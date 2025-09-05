Уничтожены 13 боевых бронированных машин противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки воск "Южная" за неделю составили свыше 1 460 военнослужащих и 13 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 9 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за неделю подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.