Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 30 августа по 5 сентября Вооруженными силами РФ нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.