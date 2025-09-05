ВС РФ уничтожили 4 танка и 27 боевых бронированных машин противника

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки войск за неделю составили до 2 970 военных, 4 танка и 27 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Противник потерял до 2 970 военнослужащих, 4 танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.