Кимаковский: освобождением Марково в ДНР ВС РФ усилили охват Константиновки

Давление на ВСУ вокруг города также увеличилось

ДОНЕЦК, 5сентября. /ТАСС/. Российские войска после освобождения села Марково в ДНР усилили охват Константиновки. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, давление на ВСУ вокруг города также усилилось.

"После освобождения Марково бойцы Южной группировки усилили охват Константиновки, а также давление на украинские гарнизоны, которые находятся вокруг города", - сообщил Кимаковский.

Кроме того, как уточнил советник, вокруг города сформированы сразу несколько огневых мешков для украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Марково в ДНР.