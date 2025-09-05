В российских силовых структурах отметили, что это значительный рывок

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации, освободив населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР), сделали рывок в сторону Краматорска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Российские войска сделали значительный рывок в сторону Краматорска, который сейчас удерживают Вооруженные силы Украины, освободив населенный пункт Марково", - сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Марково в ДНР.