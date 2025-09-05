Для выполнения боевых задач расчет использует проверенную гаубицу Д-30 калибра 122 мм

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские артиллеристы на северском направлении в зоне специальной военной операции несут дежурство в режиме 24/7, поражая важные цели противника в районе 30 секунд. Об этом сообщил командир орудия 123-й бригады гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона с позывным Саен.

"Направление у нас самое сложное, наверное, это Северское. Работаем по живой силе, по технике различной. Работаем постоянно, 24 на 7 работаем. На данный момент у нас дежурная цель, то есть в 30 секунд мы должны сделать выстрел, даже если другая цель - перевестись, сразу сделать выстрел", - привели его слова в оборонном ведомстве.

Как отметил артиллерист, в качестве дежурной цели могут выступать различные машины, подвозящие боекомплект и провизию. "Мы стоим именно на этой цели, то есть ловим допустим машины. Машина подъехала, мы сразу отрабатываем", - добавил командир расчета.

Для выполнения боевых задач расчет использует проверенную гаубицу Д-30 калибра 122 мм. "Все как положено, красиво. Орудие у меня - гаубица Д-30. 122 мм, 15 км дальность у нее. Показывает себя очень даже хорошо", - добавил боец.