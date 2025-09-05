Стороны обсудили актуальные вопросы российско-ливийских связей и ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с начальником Генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром. Они затронули актуальные вопросы российско-ливийских связей, обсудили вопросы развития ситуации в Северной Африке, сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром, - сказали в ведомстве. - В ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке".

В ходе встречи глава российского военного ведомства поздравил Хафтара с назначением на должность начальника генерального штаба и присвоением воинского звания генерал-полковник. "Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", - отметил Белоусов.

Министр обороны РФ поздравил и брата начальника Генштаба Ливийской национальной армии - Саддама Хафтара - с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией и присвоением воинского звания генерал-полковник, а также пожелал крепкого здоровья и успехов командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару.

Глава российского военного ведомства отметил, что переговоры проходят в развитие встречи президента России Владимира Путина и Халифы Хафтара, состоявшейся 9 мая в ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач. "Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", - подчеркнул он.