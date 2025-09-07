Также на стороне противника в этих регионах действуют британцы и выходцы из стран Балтии, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наемники из Латинской Америки, Британии и США действуют в составе ВСУ на сумском и харьковском направлениях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В основном это конечно же колумбийцы и Латинская Америка, реже британцы и США, страны Балтии", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что колумбийские наемники в районе Садков Сумской области по ошибке вступили в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны ВСУ.

