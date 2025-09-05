Мобилизованного зверски убили, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Убитого в центре рекрутинга ВСУ мобилизованного командование объявило пропавшим без вести. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В недавно открывшемся центре рекрутинга ВСУ зверски убили мобилизованного, после чего тело выкинули в местную реку, связав веревками. <...> Кроме того, после убийства командование учебного центра объявило его дезертиром, а после обнаружения тела в реке его похоронили как неизвестного солдата", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это не первый подобный случай зверского отношения к мобилизованным. По словам собеседника ТАСС, на кладбищах Украины множество безымянных могил, где на табличках написаны только номера.

Сейчас, добавил он, мать погибшего ждет результатов генетической экспертизы и хочет добиться справедливости.