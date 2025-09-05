Механик-водитель также сбил FPV-дрон ВСУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Механик-водитель самоходной артиллерийской установки "Мста-С" гвардии рядовой Иван Кука увел боевую машину с позиции, обстреливавшейся противником, после чего из штатного оружия сбил FPV-дрон, атаковавший орудие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения задачи по загрузке боекомплекта в самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" позиция расчета подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. "Иван Кука, быстро сориентировавшись, завел САУ и выдвинулся из района обстрела. Умело маневрируя на опасных участках местности на высокой скорости, гвардии рядовой Кука направил артиллерийскую установку на запасную позицию", - говорится в сообщении.

В ходе движения к позиции Кука обнаружил FPV-дрон, летящий в его направлении. "Оценив обстановку, Иван выбрался из артиллерийской установки и, заняв удобную позицию для стрельбы, открыл огонь из штатного оружия по вражескому дрону. Точными выстрелами Иван Кука сбил FPV-дрон противника, который, упав, сдетонировал, не причинив вреда личному составу и технике", - добавили в Минобороны, подчеркнув, что благодаря профессионализму рядового удалось обеспечить сохранность военной техники.

В ведомстве также рассказали о подвиге младшего сержанта Данилы Лядова - выполняя задачи по поиску целей и корректировке огня, он выявил местоположение минометного расчета противника, после чего передал данные российской артиллерии. "Благодаря смелым и профессиональным действиям младшего сержанта Данила Лядова оборона противника была ослаблена, что способствовало успешному продвижению наших войск", - говорится в сообщении.