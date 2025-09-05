За неделю российские бойцы подровняли линию фронта у населенного пункта, увеличили зону контроля и улучшили свое тактическое положение, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев за неделю продвинулись и закрепились на левом берегу реки Волчья у Волчанска Харьковской области, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На харьковском участке фронта в районе Волчанска наши военнослужащие закрепляются и продвигаются на левом берегу реки Волчья. Сейчас там идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои. Противник не жалеет сил и средств - пытается всячески замедлить продвижение наших войск. Но, невзирая на это, на этой неделе у нас там есть продвижение", - сказал Марочко.

Он отметил, что за неделю бойцы РФ подровняли линию фронта у Волчанска, увеличили зону контроля, а также улучшили свое тактическое положение.

2 сентября Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ продавили оборону ВСУ в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска.