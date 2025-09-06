Наземные дроны помогли нарастить интенсивность ударов по ВСУ

В Минобороны отметили, что один из таких комплексов способен нести на себе автоматический гранатомет, крупнокалиберный и танковый пулеметы, а также различные мины

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Применение наземных беспилотных комплексов позволило Вооруженным силам РФ увеличить интенсивность огневого воздействия на подразделения противника и сохранить темп наступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Использование наземных беспилотных комплексов передовыми подразделениями и при поддержке штурмовых групп позволило нарастить интенсивность огневого воздействия на подразделения ВСУ, сохранить необходимый темп наступления и продвижения вглубь обороны украинских боевиков", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что один из таких комплексов - "Курьер" - способен нести на себе несколько видов вооружения - автоматический гранатомет, крупнокалиберный и танковый пулеметы, различные мины для установки минных шлагбаумов. Кроме того, он может доставлять передовым подразделениям продовольствие и боеприпасы.

Как сообщили ТАСС в Народном фронте, первые комплексы "Курьер" появились в войсках прошлой осенью.