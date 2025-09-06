Бойцы РФ уничтожили дронами танк ВСУ на красноармейском направлении

Задачу выполнили военные 51-й армии Южного военного округа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников 51-й армии Южного военного округа уничтожили танк противника в районе села Доброполье на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторам поступила информация от штурмовых групп одной из бригад 51-й армии о ведении по ним огня танком ВСУ. Уточнив координаты, операторы ударных БПЛА отправили FPV-дроны в указанный район и догнали танк противника на въезде в населенный пункт Доброполье в Донецкой Народной Республике. Первым попаданием бронемашина получила пробитие и сбавила скорость движения. Вторым попаданием была повреждена двигательная установка. Третьим попаданием операторам дронов удалось добиться возгорания", - говорится в сообщении.