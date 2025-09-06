Военный эксперт отметил, что такими ударами украинское командование пытается поднять моральный дух украинских бойцов

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Луганску, поскольку на линии боевого соприкосновения у Киева "везде проигрыши". Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим про удары по Луганску, то здесь однозначно преследуются военно-политические цели, поскольку сейчас у Киева везде идут проигрыши на линии боевого соприкосновения. И вот такими ударами украинское командование пытается поднять моральный дух украинских бойцов и, естественно, показать, что у них еще есть силы и средства для нанесения террористических ударов по мирным, тыловым районам республики", - сказал он.

В ночь на 5 сентября ВСУ нанесли серию ударов при помощи БПЛА по Луганску. Киев атаковал склад с ГСМ на окраине Луганска, после - силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в небе над восточной частью города.