Военный эксперт уточнил, что в населенном пункте у ВСУ "серьезная логистика", где расположены пункты управления войсками и склады с боеприпасами

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Марково позволяет создать плацдарм для продвижения на запад - к Дружковке Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Марково - это ни что иное, как развитие успеха в районе Часова Яра. Сейчас выравнивается фронт на данном участке. В целом данный населенный пункт может служить плацдармом для дальнейшего продвижения в западном направлении, что, в принципе, видно с карты боевых действий - по направлению Дружковки", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в Дружковке у ВСУ "серьезная логистика", где расположены пункты управления войсками, склады с боеприпасами и другими материально-техническими средствами. "То есть Дружковка - тот населенный пункт, который весьма важен для украинских боевиков, и мы сейчас планомерно продвигаемся к нему с восточного направления", - отметил Марочко.

Об освобождении армией РФ Марково в ДНР в Минобороны РФ сообщили 5 сентября.