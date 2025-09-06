Больше половины живой силы штурмовых групп ВСУ уничтожили за сутки военнослужащие РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ уничтожено после попыток контратак в районах Андреевки, Новоконстантиновки (украинское название - Перше Травня) и Алексеевки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении за сутки бойцы "Севера" отразили четыре контратаки ВСУ: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено более 50% живой силы штурмовых групп врага и две ББМ", - сказал собеседник агентства.