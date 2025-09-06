ВС Украины наращивают количество расчетов БПЛА, добавили силовики РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область 427-й отдельный полк беспилотных систем (опбс) "Рагор". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник наращивает количество расчетов БПЛА. На сумское направление переброшен 427-й опбс ВСУ "Рагор" с целью нивелировать преимущество ВС РФ в беспилотной авиации", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что российские дроны-перехватчики в Сумской области практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на фоне успешной работы российских подразделений по борьбе с БПЛА.