Также было ликвидировано несколько десятков человек личного состава ВСУ, рассказал замкомандира отряда Фидаиль Бикбулатов

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентябя. /ТАСС/. Бойцы добровольческого отряда "БАРС-32" имени П. Судоплатова с начала года уничтожили более 600 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира отряда "БАРС-32" Фидаиль Бикбулатов.

"Огневыми средствами поражения добровольческого отряда "БАРС-32" имени Павла Судоплатова с начала текущего года уничтожено несколько десятков человек личного состава ВСУ, более шестисот БПЛА различных типов, 10 пунктов управления и связи БПЛА, три минометных расчета, до десятка единиц боевых бронированных машин и иной автомобильной техники противника", - сообщил он.

По словам Бикбулатова, этот результат был достигнут благодаря хорошей подготовке бойцов.

"Данный результат был достигнут благодаря упорным тренировкам, которые проводят наши опытные инструкторы при поступлении на службу к нам в отряд", - подчеркнул замкомандира "БАРС 32".