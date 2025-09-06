Николай Ступко отметил, что в основном мобилизованные бежали в первую ночь своего пребывания в учебном центре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сдавшийся в плен в Сумской области военнослужащий ВСУ Николай Ступко рассказал, что во время подготовки в учебном центре из 150 человек оттуда сбежали около половины.

"За время обучения - было 150 с чем-то человек - назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина. [Остальные] сбежали", - сказал он на видео, распространенном Минобороны России.

Ступко отметил, что в основном мобилизованные бежали в первую ночь своего пребывания в центре. При этом он также рассказал о произошедшем случае самоубийства.

Ступко, служивший в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдался в плен с группой сослуживцев у Юнаковки Сумской области. На кадрах он призвал украинских военнослужащих сдаваться в плен ВС РФ.

Также он обратился к своей матери. "Привет, мам, все нормально, я жив, слава богу. Не переживай, потому что я знаю, что ты переживаешь - у тебя здоровье не такое, чтобы переживать. Пока все нормально, может, увидимся. Запиши, если сможешь, видео от себя. Его мне передадут. Люблю, целую. Не переживай. Самое главное - не переживай", - сказал он ей.