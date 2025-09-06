Командир РСЗО БМ-21 "Град" с позывным Аксай из состава одного из подразделений группировки войск "Днепр" уточнил, что использование беспилотников более эффективно, чем корректировка огня с земли

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Наблюдение с БПЛА позволяет расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" получать корректировки для ведения огня по противнику в режиме реального времени, благодаря чему цели удается поражать за считаные минуты. Об этом собщил ТАСС командир РСЗО БМ-21 "Град" с позывным Аксай из состава одного из подразделений группировки войск "Днепр", действующего в Запорожской области.

"Не больше пяти минут: занять позицию, сделать пристрелочные выстрелы, в течение буквально минуты приходит корректировка, и по корректировке отрабатываем остатком [пакета реактивных снарядов]. Корректировка происходит и с БПЛА, и соответственно глазами", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что использование беспилотников более эффективно, чем корректировка огня с земли.

Он добавил, что расчеты реактивной артиллерии в Запорожской области выполняют выполняют боевые задачи и днем, и ночью, но чаще в темное время суток, поскольку у противника мало ночных БПЛА.