Силы ПВО РФ сбили за сутки 5 авиабомб и 160 беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 973 танка и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 289 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.