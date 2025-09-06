Действиями группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено свыше 200 и до 465 военных

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 340 военнослужащих. Это следует из данных Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял более 155 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 240. Действиями группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено свыше 200 и до 465 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 210 солдат в зоне группировки "Восток" и до 70 в зоне ответственности группировки "Днепр".