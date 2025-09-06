В телефонах пленных украинских военных обнаружили фотографии, видеоматериалы процесса подготовки, а также фото документов, полученных в иностранных и украинских учебных центрах

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Киев занимался подготовкой украинских военнослужащих для диверсионной работы на гражданских объектах и в местах массового скопления людей на освобожденных от ВСУ территориях Донбасса. Об этом свидетельствуют материалы, полученные из телефонов пленных солдат ВСУ, сдавшихся на южнодонецком направлении, передает корреспондент ТАСС.

По данным корреспондента, в телефонах пленных украинских военнослужащих обнаружены фотографии, видеоматериалы процесса подготовки, а также фото документов, полученных в иностранных и украинских учебных центрах по итогам прохождения обучения.

Также корреспондент заявил, что материалы были найдены в том числе у военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады, 23-й отдельной механизированной бригады, 141-й отдельной механизированной бригады, 110-й отдельной механизированной бригады, президентской бригады и целого ряда других бригад и соединений.