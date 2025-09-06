В Минобороны России отметили, что также уничтожили украинскую гаубицу Д-30 у Северска

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили украинскую гаубицу Д-30, а также САУ "Акация" у Северска и в центре Константиновки в ДНР соответственно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести постоянный контроль за тылами противника с помощью ударных дронов, выявили и уничтожили артиллерийское орудие Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Северск", - сказали там.

© Минобороны России/ ТАСС

В свою очередь САУ 2С3 "Акация" была уничтожена в центре Константиновки. Уточняется, что она препятствовала работе артиллерийских и минометных батарей наступающих подразделений Южной группировки российских войск. "В комплексном огневом поражении принимали участие расчеты FPV-дронов на оптоволокне и 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" воинских частей 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии", - отметили в Минобороны.