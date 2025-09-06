На "Дроннице" показали Х-образный FPV-самолет с системой автонаведения

На этапе подлета дрона к цели оператор может захватить цель, и дрон поразит ее в автоматическом режиме, даже если уйдет в радиотень

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. FPV-дрон самолетного типа с Х-образной геометрией крыла и системой донаведения на цель презентован российской компанией "Антигравитация" на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде.

"Финка" - это барражирующий боеприпас, для крыльев используется пенопласт для максимального удешевления. Геометрия крыльев используется Х-образная, чтобы увеличить устойчивость конструкции и сохранить компактность. Это классический биплан, только бесхвостый. Наш аппарат стоит на уровне обычных FPV-дронов, при этом у него есть функция донаведения на цель", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на этапе подлета дрона к цели оператор может захватить цель, и дрон поразит ее в автоматическом режиме, даже если уйдет в радиотень, или каналы видео- и управления будут подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Пока дрон в автоматическом режиме может поражать только стационарные цели, но производитель рассчитывает в течение нескольких месяцев доработать изделие, чтобы уничтожать и движущиеся цели.

Дрон представлен в двух вариантах: для использования в качестве носителя гранаты ПГ-7 и для несения кумулятивного заряда КЗ-6. Крейсерская скорость изделия составляет до 110 км/ч. Дрон позволяет поражать цели на расстоянии до 25 км.

По словам представителя компании, два дрона в разобранном состоянии помещаются в 60-литровый рюкзак и собираются без инструментов в полевых условиях за пару минут.