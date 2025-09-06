МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своими указами присвоил почетные наименования "гвардейские" 292-му и 944-му самоходным артиллерийским полкам. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Присвоить 292-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 292-й гвардейский самоходный артиллерийский полк", - говорится в документе.
Также наименование "гвардейский" присвоено 944-му самоходному артиллерийскому полку. Отмечается, что полки получили наименования за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.