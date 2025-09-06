Двум самоходным артиллерийским полкам присвоили почетные наименования "гвардейские"

В указе президента России Владимира Путина отмечается, что полки получили наименования за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества