Благодаря профессионализму, сплоченности и мужеству бойцы успешно сдерживают натиск, отметил глава Чечни

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские войска продолжают уничтожать на сумском направлении живую силу и технику ВСУ и не позволяют им прорваться. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, военнослужащие полка 1 434 "Ахмат-Чечня" МО РФ под командованием Асламбека Салиева с позывным Закат "продолжают методично уничтожать живую силу и технику противника" на сумском направлении. "Нашим бойцам приходится решать крайне непростые задачи: ежедневно враг предпринимает попытки штурма, старается выявить слабые места в обороне, но раз за разом терпит поражение. Благодаря профессионализму, сплоченности и мужеству бойцы успешно сдерживают натиск и не позволяют противнику прорваться", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он сообщил, что в последние несколько дней ожесточенные бои шли в населенном пункте Новониколаевка. Дальнейшие боевые действие уже проходили в лесополосе на окраине поселка.

"Финальное слово в зачистке ответственной зоны традиционно остается за ВКС России, которые опускают на головы противника ФАБы - как жирную точку в не самой веселой для ВСУ истории", - написал Кадыров.