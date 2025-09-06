Находится все больше людей, у которых хватает смелости противостоять военкомам, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Градус ненависти к ВСУ растет среди жителей Украины из-за действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"ТЦК с начала СВО получили практически безграничную власть вершить человеческие судьбы и на этом обогащаться. Благодаря ТЦК градус ненависти к военным на Украине растет, и все больше находится людей, у которых хватает смелости противостоять и им", - сказал собеседник агентства.

Он привел пример, когда под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у работников ТЦК оружие и открыли по ним огонь, а потом избили.

"Примечательно, что раньше работники ТЦК выдавали повестки без оружия. Тэцэкашникам пришлось отбиваться слезоточивым газом, у одного военного перелом руки. Прибывший на место наряд полиции все же задержал смелых украинцев", - добавил собеседник.

Также силовики отметили вопиющее беззаконие со стороны украинских правоохранительных органов, которые игнорируют все нарушения ТЦК.