Азат Азов помог наложить повязки товарищам, остановил кровотечение и вынес одного из них в безопасное место, а затем вызвал эвакуационную группу, отметили в Минобороны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рядовой Азат Азов во время ротации оказал первую помощь двум раненым сослуживцам и помог в их эвакуации из-под минометного обстрела противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Во время продвижения к заданным позициям первая группа попала под минометный обстрел и атаку вражеского FPV-дрона. Два военнослужащих получили осколочные ранения нижних конечностей и не могли продолжать движение. Рядовой Азат Азов, находившийся во второй группе, немедленно сориентировал боевых товарищей, указал направление к ближайшим естественным укрытиям и дал команду рассредоточиться, чтобы снизить риск новых потерь", - говорится в сообщении.

Азов подполз к раненым и оказал им первую помощь. Он помог наложить повязки, остановил кровотечение и вынес одного из них в безопасное место. Затем Азов передал по радиостанции координаты и вызвал эвакуационную группу.

В военном ведомстве также рассказали о гвардии лейтенанте Иване Холеве. Подразделение под его командованием обеспечивало связь между командным пунктом батальона и маневренными группами РЭБ, которые осуществляли противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам в ходе наступления российских штурмовиков. Когда в результате артиллерийского обстрела ВСУ кассетными боеприпасами аппаратура связи была повреждена, гвардии лейтенант, оценив обстановку, принял решение отправить двух военнослужащих для устранения повреждений. "При этом офицер постоянно наблюдал и корректировал их с учетом обстановки посредством БПЛА. Военнослужащие, продвигаясь вдоль линии связи и поддерживая связь с офицером, получали корректировку своего движения с воздуха. В кратчайший срок они обнаружили и устранили обрыв кабеля", - сказали в ведомстве, отметив, что восстановление связи помогло при продвижении штурмовиков.