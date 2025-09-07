Бойцы при штурме и зачистке опорного пункта на полигоне продемонстрировали способы боевой работы, применяемые ВДВ при выполнении задач в ходе СВО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ивановские десантники совместно с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) в ходе завершившейся основной фазы учений "Взаимодействие-2025" в Белоруссии отработали совместные действия по уничтожению боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения с КСОР ОДКБ военнослужащие российского контингента от Ивановского гвардейского соединения ВДВ вместе с контингентами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отработали совместные действия по блокированию района, занятого боевиками незаконных вооруженных формирований, и их уничтожению", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские десантники при штурме и зачистке опорного пункта на полигоне продемонстрировали способы боевой работы, применяемые ВДВ при выполнении задач в ходе СВО и, в частности, при недавнем освобождении Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны добавили, что в основном этапе учений с КСОР ОДКБ на полигоне "Лосвидо" в Республике Беларусь принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

"На торжественной церемонии закрытия все участники учения были отмечены и награждены ведомственными знаками отличия, благодарностями и дипломами. В церемонии закрытия учений приняли участия министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков, руководитель учения "Взаимодействие-2025" - командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, руководители воинских контингентов и другие приглашенные", - добавили в российском оборонном ведомстве.