Заряжающий Смайлик отметил быструю и слаженную работу артиллеристов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчет буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил два пункта управления БПЛА, САУ Krab и командный пункт подразделения ВСУ. Об этом рассказал заряжающий орудия с позывным Смайлик.

"Поразили два пункта расчетов БПЛА, польскую самоходную [артиллерийскую установку] Krab, командный пункт рядом со складом боеприпасов", - сказал он на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

Поддерживая наступательные действия российских войск, отметил он, артиллеристы работают слаженно и быстро. "Дается команда, [проходит] буквально четыре минуты, и по цели уже происходит первый выстрел", - рассказал Смайлик.

В Минобороны также добавили, что выявление целей и корректировку ударов артиллеристов обеспечивают расчеты разведывательных БПЛА ZALA.