У Клебан-Быкского водохранилища уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Для уничтожения цели был задействован расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из числа Южной группировки войск в районе Клебан-Быкского водохранилища уничтожили склад боеприпасов и оборудование подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ДНР на константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности в районе Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА Южной группировки войск во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожили склад боеприпасов и оборудование подразделений ВСУ", - сказали там.

В районе населенного пункта Плещеевка было обнаружено место хранения боеприпасов подразделений ВСУ. Для уничтожения склада был задействован расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б". В результате точного удара с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" и детонации боекомплекта объект ВСУ уничтожен.

Также в районе Иванополья был обнаружен замаскированный склад оборудования для организации пункта управления БПЛА ВСУ. Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона Южной группировки.

Как сообщал ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.