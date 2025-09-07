Силы ПВО РФ сбили за сутки три авиационные бомбы и три снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили 210 беспилотников самолетного типа, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 3 авиационные бомбы, 3 снаряда РСЗО HIMARS и 210 беспилотников самолетного типа за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 992 танка и других боевых бронированных машин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 243 единицы специальной военной автомобильной техники.