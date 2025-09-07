ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты ВПК

Российские силы также нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ВС РФ нанесли поражение объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - сказали там.