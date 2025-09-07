Российские военные сохраняют личный состав и технику, отметил заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Российская армия уверенно продвигается на запорожском направлении, однако делает это не спеша, сохраняя личный состав и технику. Такое мнение выразил ТАСС депутат Законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Ситуация по запорожскому направлению развивается динамически. Мы уверенными небольшими шагами идем к победе. Мы видим, что в течение конца августа и начала сентября мы освободили несколько населенных пунктов. Наша армия двигается, сохраняя личный состав, сохраняя боевые транспортные единицы", - подчеркнул Юрченко.

Он отметил, что в украинской армии наблюдается обратная тенденция - командование отправляет солдат на "самоубийственные штурмы".