ВС РФ чаще фиксируют подвоз вооружения для ВСУ к Днепру на гражданской технике

Российские расчеты БПЛА успешно раскрывают и пресекают подобные действия, отметил командир взвода БПЛА 18-й общевойсковой армии с позывным Адмирал

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" в последнее время стали чаще фиксировать подвоз на гражданских автомобилях боеприпасов и вооружения на позиции Вооруженных сил Украины в Херсонской области. При этом российские расчеты БПЛА успешно раскрывают и пресекают подобные действия, рассказал ТАСС командир взвода БПЛА 18-й общевойсковой армии с позывным Адмирал.

"Зачастую сейчас противник использует просто обычные гражданские автомобили. <...> Не раз мы их выявляли, видели людей в форме, лица призывного возраста, в гражданку переодетые, с оружием. Они пытаются всячески прикрыться, дезинформировать и передать в новостные каналы Запада, что мы ведем себя как агрессоры. Но таковыми мы не являемся, и гражданское население для нас - это гражданское население. Ну, а уж кто взял в руки оружие - мы организуем, как говорится, встречу", - сказал командир.

В качестве примера он привел случай, когда расчет "Фантом" в 15 км от линии боевого соприкосновения выявил гаубицу M777, которую ВСУ пытались перевезти при помощи обычного грузовика.

"Операцией руководил замкомандира роты с позывным Калибр. Своевременная грамотная работа командного состава и грамотная работа старших расчетов, которые находились непосредственно на ЛБС, привели к тому, что M777 не успели развернуть. Расчет "Фантом" первым нанес огневое поражение", - добавил военнослужащий.