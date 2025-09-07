Их готовили к запуску с правобережья, рассказал командир взвода с позывным Адмирал

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Оператор БПЛА 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Днепр" одним ударом поразил сразу три украинских гексакоптера "Баба-яга", когда их готовили к запуску с правобережья в Херсонской области, рассказал ТАСС командир взвода БПЛА с позывным Адмирал.

"Готовился большой рой из трех БПЛА "Баба-яга" противника. [Оператор] спугнул инженеров, которые уже готовились к старту, первым сбросом произвел уничтожение двух, и третья уже воспламенилась. То есть видно было, что она уже была повреждена в аккумулятор. И уже непосредственно вторым сбросом добил", - сказал командир.

Собеседник добавил, что оператор с позывным Механик, который поразил гексакоптеры, также вскрыл пункт БПЛА Вооруженных сил Украины, благодаря чему тот был уничтожен при поддержке артиллерии.

"Так скажем, они (беспилотники ВСУ - прим. ТАСС) не ведут себя уже так вальяжно, как раньше. Нет у них такой точности, как раньше. Раньше они прилетали, высматривали, сбрасывали, а сейчас они уже прилетают, быстро-быстро стараются отработать и улететь. Но и то у них уже не получается, мы их стараемся заметить уже заблаговременно и уничтожить", - подчеркнул военнослужащий.